Rize'de Boğa Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Rize'de Boğa Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı

Rize\'de Boğa Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı

Çamlıhemşin'de geleneksel boğa güreşleri için nalbantlar boğaların nallarını yeniliyor.

23.03.2025 18:33
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü Yaylası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri için hazırlıklar başladı. Aydın'dan gelen nalbantların nallarını yenilediği boğalar, antrenmanla güreşlere hazır hale getirilecek.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galer Düzü Yaylası'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, etkinliğin hazırlıkları başladı. Güreşlere katılacak Çamlıhemşinli boğa sahipleri, Aydın'dan çağırdıkları nalbantlara boğalarını nallattırıyorlar. Bu yöntemle boğaların gezerken ve antrenman yaparken ayaklarının aşınmasının önüne geçiliyor. Tırnak bakımları da gerçekleştirilen boğalar, güreşler için antrenmanlara başlıyor.

"Aydın'dan nalbant çağırdık"

Boğalarını güreşlere en iyi şekilde hazırlamak için gerekli olan her şeyi yaptıklarını ifade eden Resul Kus, "Nallama işlemini profesyonelce yaptırmak için Aydın'dan nalbant çağırdık. Yılda iki kere Çamlıhemşin'e geliyorlar. Boğaların ayaklarının törpülenip, nallanması hayvanların canını yakmıyor. Aksine boğayı rahatlatıyor. Bu işlem ölü dokuların temizlenmesi aşamasıdır. Çaktığımız nallar da spor aşamasında hayvanı taş, çivi, cam gibi maddelerden koruyor. Çocuğun tırnağı kesilirken ne kadar acı çekiyorsa o kadar acıyordur. Yoksa bu kadar uslu durmaz" dedi.

"Nal çakınca boğanın güveni yerine geliyor"

Aydın'dan boğalara nal çakmak için Çamlıhemşin'e geldiklerini ifade eden 37 yıllık nalbant Turgut Aydın ise, "Çamlıhemşin'de talep olduğundan boğalara nal çakmak için geliyoruz. Boğacılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atlar, boğalar, tosunlar nalsız olmaz. Bunlar gezdiği zaman ayak yıpranma aşamasına geçiyor. Yıprandığı zaman da yürüyemez hale geliyor. O yüzden biz de nal çakıyoruz. Kendine güveni yerine geliyor, gezmesi daha rahat oluyor. Tırnak uzunsa tırnağını kesiyoruz. Ona göre nalını çakıyoruz ayağına. Yarım saat falan sürüyor bu işlem. Eski nal olduğu zaman tırnak uzama yapıyor. O tırnak uzadığı zaman çürük tarafını alıyoruz, tekrar yeni nalı çakıyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de Boğa Güreşleri İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

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