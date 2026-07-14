Rize'de Evlenecek Çiftlere Yardım Kumbarası - Son Dakika
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Rize'de Evlenecek Çiftlere Yardım Kumbarası

Rize\'de Evlenecek Çiftlere Yardım Kumbarası
14.07.2026 12:53
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Rize'de bir esnaf, evlenecek çiftler için yardım kumbarası koyarak destek projesi başlattı.

Rize'de evlenecek çiftlerin yaşadığı ekonomik zorluğu gören esnaf işletmesine 'Evlenecek çiftlere yardım kumbarası' koyarak takdir topladı.

Rize'nin Tophane Mahallesi'ndeki bir pasajda teknoloji tamir dükkanı işleten Serdar Keskin, artan düğün maliyetleri karşısında zorlanan gençlere destek olmak amacıyla sıra dışı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İşletmesindeki masasının üzerine bir kumbara yerleştiren ve üzerine "Evlenecek çiftlere yardım kumbarası" yazan duyarlı esnaf, hem müşterilerinin hem de yoldan geçen Rizelilerin takdirini topladı.

Evlilik aşamasında insanların zorlandığını gördükten sonra böyle bir şey yapmaya gerek duyduğunu dile getiren Serdar Keskin "İnsanlar evlilik aşamasında, o zorlukları çok gördüm. Kendimiz de yaşadığımız bu süreç içerisinde hepimiz biraz zorlandık. Bu çağ da biraz, zorluk çağı. Beni de bu çok etkiledi. İnsanlar birbirlerine bu çağda çok katkı sağlamıyor evliliklerde. Ben de ne yapabilirim? Evlenen insanlara nasıl katkı sağlayabilirim? Bunu, böyle bir farklı bir konseptte yapmayı düşündüm. Bu aklıma geldi. Herkesin dükkanında farklı farklı şeyler gördüğümde dedim ki ben bunu nasıl daha güzelleştirebilirim? Ben de bu yolu tercih ettim ve bu yolda çok da faydalı olduğuma inanıyorum. Çok insanlar da bundan çok etkilendiler. Gelen, dükkanıma gelen çoğu insan bunu gördüğü zaman kendileri de yapmayı düşünüyorlardı, kendi dükkanlarına da koymayı düşündüler. Bunun iyi bir hareket olduğuna inanıyorum ve bunun da yayılmasını istiyorum ben" dedi.

Görenlerin ilginç bulduğunu ancak herkesin takdir ettiğini ifade eden Keskin "İnsanlar çok ilginç karşılıyorlar. İlk kez gördüklerini, yani sürekli dolaştıkları halde bile böyle bir şeyle ilk kez karşılaştıklarını ve bu tepkilerin de beni çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Güzel, olumlu şeyler aldık yani bunun karşılığında. Kesinlikle karşılığı buldu ve bunları biz bu süreçte insanların, evlenen insanların kim olduğu önemli değil, herhangi bir kişi de olsa onun isteği doğrultusunda ona bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ödemelerinde, borçlarında bir nebze olsun ödemelerinde biz katkı sağlıyoruz yani" ifadelerini kullandı.

Yardım kumbarasında biriken parayı aldıktan sonra uğrayıp teşekkür eden çiftler olduğunu sözlerine ekleyen Keskin "Evlenen insanlar, buna bazı kişiler de aracı oluyor. İyi insanlar var, sizin gibi de iyi insanlar var böyle katkı sağlayan insanlar var. Bunlar da onların neticesinde bir şeyinden, yükünden biraz aldığımız zaman sonradan tekrar bize gelip uğrayan oluyor. Mutluluklarını iletiyorlar, katkılarından dolayı teşekkür eden oluyor. Biz de bundan mutlu oluyoruz" diye konuştu.

İşletmeye uğradıkça kendisinin de destek vermeye çalıştığını kaydeden Serkan Şenkaya isimli vatandaş ise "Bireyselde de ve böyle toplu olarak yardım yapan, hayır yapan insanları böyle ben çok seviyorum. Serdar Bey'le de buraya iş dolayısıyla ara ara ziyaret ediyorum Serdar Bey'i. Burada evlenecek çiftlere yardım kumbarası gördüm, çok hoşuma gitti. İş ziyaretinde bulunduğum zaman da ben de elimden geldiğince maddi manevi destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kumbarayı ilk gördüğünde çok dikkatini çektiğini ve bu uygulamanın yayılması gerektiğini savunan Yasin Mani ise "Dikkatimizi çeken bir kutu gördük. Bu kutunun yayılması ve gençlere, gençlerin önünü açmamıza vesile olabilir. E şaşırdım açıkçası ama güzel bir etkinlik gerçekten. Serdar abimize de teşekkür ediyoruz bu konuyla alakalı" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Evlenecek Çiftlere Yardım Kumbarası - Son Dakika

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