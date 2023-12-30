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Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika
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Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi kütüphaneye verildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi, Dikkaya köyünde bulunan MEKADER Bilgi Evi kütüphanesine verildi. Kütüphanenin açılış törenine ailesi ve ilçe yetkilileri katıldı.

Rize\'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu\'nun ismi kütüphaneye verildi
30.12.2023 - 12:21,
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Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi görev yaptığı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki kütüphaneye verildi.

Çamlıhemşin ilçe Jandarma Komutanlığında görev yaparken geçirdiği rahatsızlık ile vefat eden Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi ilçeye bağlı Dikkaya köyünde bulunan MEKADER Bilgi Evi kütüphanesine verildi. Kütüphanenin açılış törenine, Ömerhan Kantaroğlu'nun babası Abdullah, annesi Hamiyet Kantaroğlu ve yakınlarının yanı sıra Çamlıhemşin İlçe Kaymakam Serkan Böyük, Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Aycan Ayan, Mekader Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, Dikkaya Köyü Muhtarı Adem Kurkut katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu'nun ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika
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