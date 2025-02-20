Rize\'de Kar Yağışı Cenazeyi İş Makinesiyle Taşıdı

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Rize'de kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca cenaze iş makinesinin kepçe kısmına konularak taşındı.

Rize'de dün akşam saatlerine başlayarak tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle il genelinde 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Pazar ilçesine bağlı Alçıcı Köyü'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenler yüzünden hayatını kaybeden 98 yaşındaki Safiye Nar'ın cenazesi, yol kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu için ilçe merkezine indirilemedi. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yolunda kar temizleme çalışması başlatıldı. Nar'ın ikametine iş makinesi ile ulaşan ekipler cenazeyi iş makinesinin kepçe kısmına koydu. Belirli bir mesafede kepçe ile indirilen cenaze sonrasında kamyonete yerleştirilerek namazın kılınacağı camiye indirildi. Nar'ın cenaze namazı yarın Cuma Namazı'nın ardından Pazar Merkez Sahil Cami'de kılınarak Alçılı Köyü'nde defnedilecek. - RİZE