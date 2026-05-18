Rize'de Kedi ve Sahibi Arasındaki Dokunaklı Bağ

18.05.2026 12:50
Rize'de bir züccaciye dükkanına gelen kedi, işletmeci Ferhat Hayat'a her gün sarılarak dostluk kuruyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulanan bir züccaciye işletmecisi, dükkanı ilk açtığı günlerde kapısında bulduğu yeni doğmuş bir kediyi sahiplendi. Bakımını, aşılarını ve tedavilerini yaptıran işletmeci Ferhat Hayat ile kedi arasında bir bağ oluştu. Her gün işletmeye gelen kedi kasanın bulunduğu bölmeye çıkarak işletmeci Hayat'a sarılıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan o sıcak görüntüleri izleyenler ise bu dostluğa hayran kalıyor.

Yeni doğduğunda dükkanlarına gelen ve bir daha kendilerini hiç bırakmayan kedi ile bağ kuran Ferhat Hayat "Biz dükkanı açtığımızda bu daha yeni doğmuştu, gözlerini bile açamıyordu. Annesi yoktu ve avuç içi kadardı. Dükkanı açtığımızdan beri her gün burada. Benden daha çok burada diyebilirim. Aşıları falan tam ama biri evden mi kaçtı diyerek alıp götürmesin diye tasma falan takmadık. Her sabah gelir, babamla beraber dükkana girer. Normalde dışarıda bir brandamız olur ve onun içerisinde uyur. Babamla beraber dükkana girer ve burada yeri var, yerinde uyur" dedi.

Vatandaşların sosyal medyada gördüğü görüntülerden sonra işletmeyi market sandığını ve tepki gösterdiğini dile getiren Hayat "Bazı vatandaşlar market diye paylaşmış o yüzden bir kesim tepki gösteriyor ama biz gıda ürünleri satmıyoruz. Kedimizin bakımını yapıyoruz ve aşıları da tam. Bizim dükkanımız kırılacak eşyalarla dolu ama daha henüz hiç bir şey kırmadı" ifadelerini kullandı.

Ferhat Hayat'ın babası Ali Hayat ise kedinin oğlu ile kurduğu bağı anlatarak "Kedimiz kendiliğinden gelmiş yavru bir kediydi. Önceden de bir hastalık geçirmiş. Oğlum onu veterinere götürüyor, tedavi ettirdi. Tedaviden sonra artık bir bağı oluştu onunla. O bizi bir türlü bırakmıyor. Sürekli bizimle birlikte. Ben her sabah geldiğimde beni kapıda karşılar, bir selamlar. Dükkanı açarım, benden önce dükkana girer. Gelir kendi tasından yemini yer. Hemen çıkar rafın üstüne, orada uyur. İçeride bir yeri daha var konaklayacak, orada da rahat ediyor. Çok akıllı bir hayvan. E ben daha önceden birkaç tane kedilerim olmuştu ama bu gerçekten çok zeki bir hayvan. Kendi ismiyle de çağırdığın zaman tepki gösteriyor, geliyor. Akıllı bir hayvan. Sokak kedisi olmasına rağmen işte hayvanları sevince sevgi karşılıklı oluyor demek ki onlar da bizi tercih ediyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

