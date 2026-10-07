Rize'de lösemiyle 5,5 yıl mücadele eden 9 yaşındaki Egemen Berk okuluna kavuştu - Son Dakika
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Rize'de lösemiyle 5,5 yıl mücadele eden 9 yaşındaki Egemen Berk okuluna kavuştu

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Rize\'de lösemiyle 5,5 yıl mücadele eden 9 yaşındaki Egemen Berk okuluna kavuştu
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Rize'de 5,5 yıl lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Egemen Berk, hastalığı yenerek 3 yıl süren evde eğitimin ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuştu. Sınıf öğretmeni Selçuk Erdoğan, öğrencisinin okulda olmasının ve arkadaşlarıyla oynamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Rize'de lösemi hastalığını yenen 9 yaşındaki Egemen Berk, 3 yıl süren evde eğitimin ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuştu.

Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki 29 Ekim İlkokulu öğrencisi Egemen Berk, 5,5 yıldır lösemi tedavisi görüyordu. Tedavi sürecinde 3 yıl boyunca eğitimine evde devam etmek zorunda kalan Egemen, hastalığı yenerek okul hayatına başladı. Rize Sahili'nde 4 Haziran'da lösemiyi yenmesi dolayısıyla adına balon ve uçurtma şenliği düzenlenen Egemen Berk, artık arkadaşlarıyla birlikte sınıfta eğitim görüyor.

Oğlunun iyileşip okul ortamına girmesinin tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirten Egemen'in babası Sinan Berk, "Yaklaşık çok uzun zamanda yani 41 ay boyunca hem hastanede mücadele verirken aynı zamanda da sağ olsun kıymetli öğretmenlerimizin sayesinde evde eğitimimize de devam ettik. Bu yıl da nasip oldu, şükürler olsun ki oğlumuz iyileşti ve bu yıl arkadaşlarıyla okul ortamına kavuştu. Yani yaramazlıklarını da anlatıyor, derslerini de anlatıyor" dedi.

Öğrencisinin okula başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren sınıf öğretmeni Selçuk Erdoğan ise "Egemen, 1. sınıftan beri bizim listemizdeydi ama hastalığı sebebiyle okula gelemiyordu. Hatta arkadaşları isim listesinde ismini gördüğü zaman, 'Egemen kim?' diye soruyorlardı. Çok şükür ki sağlığına kavuştu, okula başladı. Okulda olması, arkadaşlarıyla oynaması, teneffüslerde koşturması bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize'de lösemiyle 5,5 yıl mücadele eden 9 yaşındaki Egemen Berk okuluna kavuştu - Son Dakika
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