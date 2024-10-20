Rize'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rize'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Rize\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Rize'de göre yapan muhtarlar Rize Valiliğinin muhtarlar günü programları çerçevesinde düzenlendiği davette bir araya geldi.

20.10.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de göre yapan muhtarlar Rize Valiliğinin muhtarlar günü programları çerçevesinde düzenlendiği davette bir araya geldi.

Rize Valiliği tarafından muhtarlar için özel davet programı düzenlendi. Düzenlenen programda Rize'de görev yapan muhtarlar Muhtar Günü programları çerçevesinde bir araya geldi. Burada konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "Muhtarlık, devletin en ücra köşelere kadar kamu hizmetlerini ulaştıran önemli bir kurumdur ve muhtarlar bu sistemin en kritik unsurlarındandır" dedi.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna vurgu yapan Rize Muhtarlar Federasyonu Temsilcisi Ayşe Memişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Ekim'i muhtarlar günü olarak ilan ettiği için teşekkür ederek "Biz muhtarlar devlet için halk, halk için devletiz. 1829'da kurulan muhtarlık kurumu 195 yıllık tarihe sahiptir. Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim kurulusudur. 2015 yılında bugünün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, emeği geçenlere ve Gazi Meclisimize teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" dedi.

Muhtarın görevinin sadece mühür kullanmak olmadığına vurgu yapan Memişoğlu sözlerinin devamında "Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 yılı ilk muhtarlar günü toplantısında ben sizin baş muhtarınızım diyerek bizlere güven tazeleyerek bizleri milletin evinde devletin en üst makamında, Cumhurbaşkanlığı köşkünde misafir etmiştir. Bizler milletin güveniyle milletin teveccühüyle bu makamlara geliyoruz. Milletin seçimiyle milletin tercihiyle hizmet başına getirilmek makamların en büyüğüdür. Bu teveccühü bu rızayı her hangi bir siyasi partinin adayı olarak değil bizzat kendimiz şahsımızla seçilerek bu makama geliyoruz. Muhtarın tek görevi mühür basmak değildir. Temsil ettiğiniz köylerin ve mahallelerin yerleşim biriminin, her neresi olursa olsun sorunları ilgili kurumlara taşımak, harekete geçirmek gerekirse Valimizin gerekirse Belediye Başkanımızı gerekirse Kaymakamlarımızın bütün kurumların kapılarını çalmak çözüm aramak bizlerin görevidir. Aynı zamanda garip gurebanın sesi, 'elimden tutan yok' diyen varsa elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olmak zorundayız. Muhtarlar olarak bizler bunun için varız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Muhtarlar Günü, Rize Valiliği, Rize Valiliği, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Etkinlikler, Politika, Yerel, rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.