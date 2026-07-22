Rize'ye farklı ülkelerden gelen dansçılar tahta arabalarla yarışarak eğlenceli vakit geçirdi.
Bu yıl 15.'si gerçekleşen Tulum ve Halk Dansları Festivali içn Rize'ye gelen dansçılar, Ardeşen ilçesinin Işıklı Köyü Konaktepe Mahallesi'nde Rize'ye özgü tahta arabalarla yarıştı.
12 ülkeden Rize'ye gelen 450 dansçı, erkekler ve kadınlar kategorilerinde seçtikleri temsilcilerle yarışa katıldı. Yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE
Son Dakika › Yerel › Rize'de Tahta Araba Yarışı Eğlencesi - Son Dakika
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