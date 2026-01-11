Fındıklı'da "Tzanaağne" Etkinliği İlk Kez Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fındıklı'da "Tzanaağne" Etkinliği İlk Kez Düzenlendi

11.01.2026 10:36  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen 'Tzanaağne' etkinliği, geçmişi hatırlatmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Etkinlikte çocuklar, yerel geleneklerin önemini vurgulayan çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan "Tzanaağne" etkinliği ilk kez düzenlendi.  Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Fındıklı Belediyesi olarak geleneğimizi geleceğimize taşıyacağımızı söylemiştik. Geleneğimizde var olan bu yeni yıl etkinliğini; ninelerimizin, dedelerimizin bize bıraktığı güzel gelenekleri çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarmak için bu panayır ve eğlence alanını düzenledik" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan "Tzanaağne" etkinliğinin ilki düzenlendi. 13 Ocak'a kadar sürecek etkinliğin açılışı, Hayati Aykut Parkı'nda gerçekleştirildi. Açılışa çocuk meclisi üyeleri, sempozyum için kente gelen konuklar ve çok sayıda Fındıklı sakini katıldı. Panayır havasında geçen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Günün ilerleyen saatlerinde çocuk meclisiyle birlikte esnaf ve ev ziyaretleri yapıldı. Çocuklar için hazırlanan hediyelerin, paylaşma ve imece kültürünün bir yansıması olarak çocukların kendi emekleriyle toplandığı belirtildi. Etkinlik boyunca dayanışma ve birlikte üretme vurgusu öne çıktı. Akşam programında ise Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu sahne aldı. Program, Grup Çelina'nın seslendirdiği halk ezgileri ve Tzanaağne horonuyla devam etti.

Tzanaağne etkinlikleri, kolektif hafızayı canlandırmayı ve "meci" ruhunu geleceğe taşımayı hedefliyor. Etkinliklere Fındıklı halkının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fındıklı Belediyesi olarak yeni yılımızı kutluyoruz. Biz, Fındıklı Belediyesi olarak geleneğimizi geleceğimize taşıyacağımızı söylemiştik. Geleneğimizde var olan bu yeni yıl etkinliğini; ninelerimizin, dedelerimizin bize bıraktığı güzel gelenekleri çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarmak için bu panayır ve eğlence alanını düzenledik. Bundan sonra bu alanı her yıl düzenli olarak kullanacağız. Bu sadece bir eğlence değil; aynı zamanda düşünsel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olacak. Nitekim bugün kamuculuğu ve kent hakkını tartışıyoruz, gelecek yıl ise başka bir konuyu ele alacağız. Yani düşünerek, üreterek ve paylaşarak yöneteceğiz. Geleneğimizi geleceğimizle buluşturacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Fındıklı, Kültür, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındıklı'da 'Tzanaağne' Etkinliği İlk Kez Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:01:09. #7.11#
SON DAKİKA: Fındıklı'da "Tzanaağne" Etkinliği İlk Kez Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.