Fındıklı'da "Tzanaağne" Etkinliği İlk Kez Düzenlendi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan "Tzanaağne" etkinliği ilk kez düzenlendi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Fındıklı Belediyesi olarak geleneğimizi geleceğimize taşıyacağımızı söylemiştik. Geleneğimizde var olan bu yeni yıl etkinliğini; ninelerimizin, dedelerimizin bize bıraktığı güzel gelenekleri çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarmak için bu panayır ve eğlence alanını düzenledik" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmayı amaçlayan "Tzanaağne" etkinliğinin ilki düzenlendi. 13 Ocak'a kadar sürecek etkinliğin açılışı, Hayati Aykut Parkı'nda gerçekleştirildi. Açılışa çocuk meclisi üyeleri, sempozyum için kente gelen konuklar ve çok sayıda Fındıklı sakini katıldı. Panayır havasında geçen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Günün ilerleyen saatlerinde çocuk meclisiyle birlikte esnaf ve ev ziyaretleri yapıldı. Çocuklar için hazırlanan hediyelerin, paylaşma ve imece kültürünün bir yansıması olarak çocukların kendi emekleriyle toplandığı belirtildi. Etkinlik boyunca dayanışma ve birlikte üretme vurgusu öne çıktı. Akşam programında ise Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu sahne aldı. Program, Grup Çelina'nın seslendirdiği halk ezgileri ve Tzanaağne horonuyla devam etti.

Tzanaağne etkinlikleri, kolektif hafızayı canlandırmayı ve "meci" ruhunu geleceğe taşımayı hedefliyor. Etkinliklere Fındıklı halkının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fındıklı Belediyesi olarak yeni yılımızı kutluyoruz. Biz, Fındıklı Belediyesi olarak geleneğimizi geleceğimize taşıyacağımızı söylemiştik. Geleneğimizde var olan bu yeni yıl etkinliğini; ninelerimizin, dedelerimizin bize bıraktığı güzel gelenekleri çocuklarımıza ve torunlarımıza aktarmak için bu panayır ve eğlence alanını düzenledik. Bundan sonra bu alanı her yıl düzenli olarak kullanacağız. Bu sadece bir eğlence değil; aynı zamanda düşünsel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olacak. Nitekim bugün kamuculuğu ve kent hakkını tartışıyoruz, gelecek yıl ise başka bir konuyu ele alacağız. Yani düşünerek, üreterek ve paylaşarak yöneteceğiz. Geleneğimizi geleceğimizle buluşturacağız."