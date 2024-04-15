Rize'nin Pazar ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Rize'nin Pazar ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi

Rize\'nin Pazar ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi

Rize'nin Pazar ilçesinde Melyat Deresi Derneği'nin organize ettiği proje kapsamında meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Proje ile gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve yeşil bir memleket bırakmak amaçlanıyor. Programa çeşitli yetkililer ve üreticiler katıldı.

15.04.2024 12:31  Güncelleme: 13:12
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Rize'nin Pazar ilçesinde, yörede geçmişte yetişen meyvelerin, gelecek nesillere aktarılması amacıyla meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Melyat Deresi Derneği'nin organize ettiği "Melyat Deresi meyveleniyor" projesiyle, dalından koparılarak yenilebilir bir meyveye ulaşmak, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre, yeşil bir memleket bırakmak, yöre halkının geçimine katkı sağlayacak gelire kavuşması amacı ile fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Turan Yüksek ve Bahattin Bozkurt tarafından katılımcılara meyve fidanlarının dikimi, bakımı ve büyütülmesi ile ilgili gerçekleştirilen sunumun ardından katılım sertifikası ve meyve fidanlarının dağıtımı yapıldı.

Merdivenli Köyü, Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nda düzenlenen programa Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Pazar Ziraat Odası Başkanı Nurettin İnce, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Bahattin Bozkurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek, Er Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve üreticiler katıldı.

Bakanlık tarafından etiketli ürünlerin alınmasını tavsiye ettiğini söyleyen Bahattin Bozkurt, "Bu fidanlar Tarım ve Orman Bakanlığında yetkilendirilmiş fidan üreticilerin ürettikleri ürünlerdir. Bunların özelliği hem isminin doğru hem de hastalıkları olmadığına dair garanti veren etiket vardır. Bizim aslında piyasalarda etiketsiz, çoğu dış ülkelerden getirilen fidanlar oluyor. Ülkemiz bir kelebek istilası yaşadı. O kelebekler nereden geldi. Meyvelerin dışarıdan kontrolsüz bir şekilde gelip dağıtılmasından ötürü oldu. Özellikle üreticilerimizin mutlaka etiketli fidanları almalarında fayda var. Bu bir ilk oldu. Bundan sonra Pazar'ın yerel dinamiklerini harekete geçirerek ortak bir proje ile güzel olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Meyve fidanları hakkında vatandaşlara bilgi aktardıklarını ifade eden Prof. Dr. Turan Yüksek, "Bugün burada Melyat deresi üzerinde yürütülen, bölgede yeniden fidancılığın canlandırılması için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe katılan paydaşımıza meyve fidanlarının önemini, dikimini, hasadını ve sonraki süreçte de bütün arazi kullanımını gerekli bütün bilgilendirmeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Yöre halkına bin 500 adet fidan dağıtıldığını belirten Cihan Ergenç ise "Yöremizde meyvecilik çok geri kaldı. Rize bölgesinde bilimsel meyvecilik yapılırsa bölgeye ekonomik çok şey katacağına inanıyorum. Bin 500 adet meyve dağıtılacak. 7 çeşit meyve var. Bunda samandağ mandalinası, Trabzon hurması, Finlandiya likapası, Amaya elması gibi çeşitler var" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'nin Pazar ilçesinde meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

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