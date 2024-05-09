Rize'de Yavru Atmaca Kuaförün Maskotu Haline Geldi - Son Dakika
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Rize'de Yavru Atmaca Kuaförün Maskotu Haline Geldi

Rize\'de Yavru Atmaca Kuaförün Maskotu Haline Geldi

Rize'de yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar inen yavru atmaca bir kuaförün tabelasına çarpıp yakalanınca kuaför dükkanının adeta maskotu haline geldi. Yavru atmaca kuafördekiler ve çevredekiler tarafından ilgi odağı oldu.

09.05.2024 08:56
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Rize'de yüksek kesimlerden şehir merkezine kadar inen yavru atmaca bir kuaförün tabelasına çarpıp yakalanınca kuaför dükkanının adeta maskotu haline geldi.

Rizeliler için bir tutku haline gelen ve yakalamak için yüksek köylerde ağ kurularak yakalanan atmaca bu kez bir berber dükkanında yakalandı. Muhtemel bir avın arkasından uçarken şehir merkezine kadar inen yavru atmaca, Yeniköy mahallesinde bir kuaförün önce tabelasına ardından da camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendini yerde bulan yırtıcı kuş kuafördekiler tarafından yakalandı. Çarpmadan dolayı sersemleyen kuşu besleyen kuafördekiler daha sonrasında atmacayı tıraş ediyormuş gibi çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yavru atmaca kuafördekiler ve çevredekiler tarafından ilgi odağı oldu.

"Herhalde tıraş olmaya geldi"

Tabelaya çarpan atmacayı bakmaya başladıklarını belirten Yunus Emre Güner, "Tıraş yaparken tabeladan yüksek bir ses geldi. Halsiz ve bitkin bir şekilde bir atmacanın yere düştüğünü gördük. Sonrasında onu içeriye aldık. Besledik, veterinere gösterdik ve bakımlarını yaptık. Şuan bizde ama biraz saldırgan. Küçücük atmaca namımızı duymuş ve herhalde tıraş olmaya geldi. Tıraşını beğenmedi herhalde o yüzden ısırıyor. Atmacaya etini ve suyunu verdik. Biz bunu Rizespor'a teslim etmeyi düşünüyoruz. Layık olduğu yere teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tesadüfen dükkanımıza bir atmaca denk geldi"

Atmacayı tıraş yapılıyormuş gibi çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşım yaptıklarını ifade eden Burak Kara, "Tesadüfen dükkanımıza bir atmaca denk geldi. Aldık yemini ve suyunu verdik. Durumu iyi. Bizi de mutlu etti. Rize'nin simgesi olmasından ötürü. Tıraşını da yaparak sosyal medyada paylaşımlar yaptık. Yöremizin bir kuşu ve sevdiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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