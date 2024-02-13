Rize\'de yol kenarında duran tuvalet taşı şaşkınlık yaratıyor

Rize'de yol kenarında duran tuvalet taşını görenler ilk bakışta bir anlam veremiyor.
Rize'de Ekrem Orhon Mahallesi'nde yol kenarında duran tuvalet taşını gören Rizeliler büyük şaşkınlık yaşarken, çirkin görüntünün bir an önce kaldırılmasını istiyor.
Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi arasında hizmet veren Orman İşletmeleri Rize İl Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait bina, kurumların yeni yerlerine taşınmasıyla yıkıldı. Yıkılan binanın yerine ise kapalı ve açık olmak üzere katlı otopark inşa edildi. Buraya kadar her şeyin normal olduğu süreçte yıkılan binanın Cumhuriyet Caddesi kenarına rastlayan tuvaleti çevre düzenlemesi bitmediği için kaldırılmayınca ortada kaldı. Duvarların yıkılmasıyla ortaya çıkan tuvalet taşı ve ona bağlı kanalizasyon hattı kaldırımın hemen yanında kalınca ise görenlerin dikkatini çekmeye başladı. Yoldan geçen herkesin dönüp baktığı tablo sosyal medyada yoğun olarak paylaşılıyor.
"Ayıp bir şey"
Tuvalet taşının ortada kalmasıyla çirkin bir görüntü oluştuğunu ifade eden Rizeli Atilla Yiğitler "Burası inşaat aşamasında olduğu için böyle bir görüntü oluştu. Üzerinin örtülmesi lazım. Görüntü çevreyi bozuyor. Boru var, üzeri örtülmemiş, bir de tuvalet taşı var. Gelen geçen herkes görüyor. Ayıp bir şey. Şimdi inşaat evresinde, zamanla yapılır, düzeltilir" derken, Hızır Yıldırım ise "Merkezde böyle bir görüntü olmaması gerekiyor. Rize'ye yakışmayan bir görüntü. Bunun buradan kaldırılması lazım. Buradan geçen herkes rahatsız olur. Ailece geçerken 'Tuvalet mi var burada?' derler. Bu yanlış anlaşılır, Rize'ye yakışmayan bir olay" ifadelerini kullandı.
"Burası Rize'ye hiç yakışmıyor"
İhtiyaç gidermek isteyenin orayı açık tuvalet zannettiğini kaydeden Mehmet Uzunoğlu ise "Burada kötü bir görünüm var. Bu Rize'ye hiç yakışmıyor. Buna çocuk da düşebilir. Vatandaşın büyük abdesti geldiğinde burayı açık tuvalet zannediyor. Bir an önce buranın kaldırılmasını rica ediyoruz" dedi.
Görüntünün çirkinliği hatırlatarak kaldırılması gerektiğini savunan Celal Başaran ise "Buradan geçiyordum çirkin bir görüntü gördüm. Buranın sokak ortasında ne işi var. Çok rahatsız edici bir görüntü. Hemen kaldırılması lazım" şeklinde konuştu. - RİZE
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