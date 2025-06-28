Ganalı Genç, Rize Horonu ile Fenomen Oldu - Son Dakika
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Ganalı Genç, Rize Horonu ile Fenomen Oldu

Ganalı Genç, Rize Horonu ile Fenomen Oldu
28.06.2025 12:18
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Üniversite eğitimi için 7 yıl önce geldiği Rize'de yöre kültürünü öğrenerek sosyal medyada fenomen olan Ganalı genç mezun oldu.

Üniversite eğitimi için 7 yıl önce geldiği Rize'de yöre kültürünü öğrenerek sosyal medyada fenomen olan Ganalı genç mezun oldu.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanarak Rize'ye gelen 27 yaşındaki Abdulai Yahaya çalışmak için yazları Çamlıhemşin'in Behice köyündeki bir otelde işe başladı. Yazları okul harçlığını çıkarmanın peşinde olan Yahaya, hem işini yaptı hem de tulum eşliğinde horon oynayanları izledi. Bir süre sonra horonu çözen Ganalı horon halkasına girip, onlarla birlikte oynamaya başladı. Bir gün horondaki komutçunun gelmemesiyle komutçu olan Yahaya, turistlerin gözdesi oldu. Gana'dan gelerek Rize'nin kültürünü öğrenen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yahaya, horonu, türküleri ve horondaki komutlarıyla Rizelilere bile taş çıkarttı. Yahaya son zamanlarında horon oynamayı bilmeyen Rizeli arkadaşlarına bile Rize horonunu oynamayı öğretti. Şimdi ise eğitimini tamamlayan Yahaya mezuniyet töreninde diploma adı.

Horoncu olarak başlayan serüvenini doktor olarak tamamlayan Yahaya, Rize'deki yerini artık başkalarına bırakmak zorunda kaldığını dile getirse de her zaman Rize'nin horoncusu olarak kalacağını kaydetti. Yahaya, "Buradan gitsem bile Rize her zaman kalbimde farklı bir yer olacak. 7 senedir burada yaşıyorum ve insanlar bana o kadar iyi davrandı ki Rizeli gibi hissediyorum. Gana'ya gitsem yabancı gibi olurum yani. Açıkçası biraz hızlı geçti burada zaman şu an bitmesini istemiyorum. Gerçekten Rize gibi memleket yok ve artık Rize benim için memleket meselesi. Buradan gitsem bile her daim buraya tekrar tekrar geri geleceğim. Artık başkalarına yerimi bırakıyorum ama her zaman Rize'nin horoncusu olarak kalacağım inşallah" dedi.

"Hepinizi çok seviyorum"

Kendisinin artık Rize'nin eski adı ile Potomya, yeni adı ile Güneysu ilçesinden olduğunu kaydeden Yahaya, "Ben Potomyalıyım. Buradan tüm hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Gerçekten hepinizi tüm kalbimle çok seviyorum. Normalde her gün esnaf ziyareti yapıyorum. Çarşı AVM, çay çarşısında herkes seviyor beni. Ben de tüm kalbimle hepinizi seviyorum. İnşallah gelecek zamanlarda Rize'ye gelirim. Ben de Rizeli sayılırım burada da görev almak istiyorum. Zaten hastanede hemşehrilerimiz geliyorlar elimizden geldiğince hep yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sürecin devam etmesini istiyorum. Zaman ne gösterir bilemiyorum ama ilk tercihimin Rize olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Rizeli olmama rağmen bana horon öğretti"

Yahaya'nın kendisine horon oynamayı öğrettiğini söyleyen Rizeli arkadaşı Tunahan Eminoğlu ise, "İyi bir arkadaşız Yahaya ile. Gitmek yok, bırakmıyoruz Yahya'yı. Benim akrabam yapacağım onu. 7 yıl beraberdik güzel geçti. Biraz geç tanıştık Yahaya ile biz ama beraber Rizeli olmama rağmen bana horon öğretti. Rizeli olmama rağmen Gana'dan geldi bana horon öğretti. Eğlendik yeri geldi çalıştık. Özleyeceğiz, özlenmeyecek insan değil. Tıp fakültesi de özleyecek Rize de özleyecek" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Yerel, Gana, rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ganalı Genç, Rize Horonu ile Fenomen Oldu - Son Dakika

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