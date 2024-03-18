Rizeli 61 Yaşındaki Adam, 150 Yıllık Ağacın Gövdesine Ev Yaptı - Son Dakika
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Rizeli 61 Yaşındaki Adam, 150 Yıllık Ağacın Gövdesine Ev Yaptı

Rizeli 61 Yaşındaki Adam, 150 Yıllık Ağacın Gövdesine Ev Yaptı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, hobisi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. Uzunhasanoğlu, 150 yıllık gürgen ağacının gövdesine kendi emeğiyle 2+1 ev yaparak şaşkınlık yarattı. Tamamen ahşaptan yapılan ev, görenleri hayrete düşürüyor. Uzunhasanoğlu, evi yaparken hiçbir ustanın yardımını almadığını ve kafasındaki hayali keserle uyguladığını belirtti.

18.03.2024 08:41  Güncelleme: 08:43
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Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, çay eksperliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. Uzunhasanoğlu, Çınarlı köyündeki arazisinde yer alan 150 yıllık gürgen ağacını görünce gövdesinde bir kamelya yapmaya karar verdi. İnşaat işlerine başlayan Uzunhasanoğlu, ahşaptan yaptığı kamelya gözüne küçük gelince büyütmek için kolları sıvadı. Hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi elleriyle 110 metrekarelik 2+1 ev ortaya çıktı. 2 katlı evin alt katında salon ve mutfak bulunurken, üst katında ise 2 oda bulunuyor. Uzunhasanoğlu'nun yaptığı ev görenleri hayrete düşürüyor.

"Evi yaparken hiçbir ustadan destek ve yardım almadım"

Tamamen ahşaptan yapılan evi hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi emekleriyle yaptığına vurgu yapan Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, "Emekli olduktan sonra hobi olarak arıcılık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat işlerini çok seviyorum ve bu işlere hala devam etmekteyim. Bana diyorlar ki sen inşaat sektöründe doktorsun. Ben inşaat doktoruyum. Ben bir gün buraya geldim. Böyle durdum burada. Dedim burada her tarafı görmek şartıyla bir kamelya düşündüm. Her tarafı cam olacaktı be burada kar yağarken ben uzandığım yerden manzarayı seyretmeyi düşündüm. Burada yapıya başladım. Önce bir tarafını yaptım. Yukarı çıktım ve baktım manzara çok güzel. Dedim bu böyle olmayacak. Ben bunu daha detaylı bir şey yapayım. Bir tarafını bir tarafını daha yaptıktan sonra düşündüm ki bu da yetmez. Bu sefer diğer tarafının inşasını da yaptım. Ondan sonra içinin donatımına başladık. Evi bu şekle soktuk. Şimdi bu gördüğümüz evde hiçbir usta gelip çivi çakmamıştır. Hep kendim yaptım. Kafamda hayal edip uygulamayı keserle yapıyorum. Şimdi bana komşularım geldi. Dediler ki, 'Ali Hamdi buraya bu evi niye yaptın? Burada düzgün bir alanın var. Burada niye yapmadın' Bende, 'Düz bir alanda her yerde ev var. Herkes yapar. Önemli olan kimsenin yapmadığı bu cazibeli evi yapabilmek' dedim. Ağır ağır ilerliyorum. İnşallah ömrüm yeterse kiralamayı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kafasında düşündüğü şeyi uyarlayıp gerçekleştirebiliyor"

Evi gördüklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden yakını Belkız Uzunhasanoğlu, "Vallahi biz ilk duyduğumuzda dedik ki ufak bir şey yapar. Kendisi söylüyordu çıkarız çay içeriz diye. Biz ilk etapta görmedik. Gelin bir bakın dediğinde biz dedik ki çay içilecek yer değil. Sen otel yapmışsın. Şaşırdık ve çok hoşumuza gitti. Bir gün inşaat mühendisi oğlum geldi. Çatı bağlamalarını görünce, 'Amca, bu imkansız' dedi. Gerçekten abimde çok büyük bir yetenek var. Bir şeyi düşündüğü zaman onu hiç deftere dökmeden inşaata dökebiliyor. Kafasında düşündüğü şeyi uyarlayıp gerçekleştirebiliyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rizeli 61 Yaşındaki Adam, 150 Yıllık Ağacın Gövdesine Ev Yaptı - Son Dakika

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