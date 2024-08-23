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Robotik kodlamada sertifika heyecanı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi yaz dönemi programı, sertifika töreniyle sona erdi. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, teknolojinin engin denizine giriş yapan gençlere destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

23.08.2024 09:43  Güncelleme: 09:54
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Robotik kodlamada sertifika heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi yaz dönemi programı, sertifika töreniyle sona erdi. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, teknolojinin engin denizine giriş yapan gençlere destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen sertifika töreni ile sona erdi. 8 hafta boyunca kodlamaya giriş, oyun programlama, Arduino ile elektronik programlama olmak üzere 3 farklı dalda eğitim alan 7-17 yaş arası 80 öğrenci, problem çözme, analitik düşünme, farklı bakış açıları geliştirme yönlerinde çeşitli kazanımlar elde etti.

"Her zaman destekçiniziz"

Sertifika töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, eğitime katılan öğrencilerin kodlama ve programlama konularında bilgilenerek, eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadıklarına vurgu yaptı. Altunsoy, "Sevgili gençler, teknolojinin engin denizine giriş niteliğinde bir kurs dönemi geçirdiniz. Belki de ilerde bu alanda ilerlemeyi tercih edecek ve zaman içinde uzmanlaşacaksınız. Hepinizi tek tek kutluyorum. Umuyorum ki büyüdüğünüzde her biriniz ailelerinizi gururlandıracak yerlerde olacaksınız. Sizlere güveniyoruz ve her zaman destekçiniziz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitime katılan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Kemal Çınar ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık'ın elinden sertifikalarını aldı. Sertifika töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Robotik kodlamada sertifika heyecanı
Kaynak: İHA

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