Roman derneklerinin temsilcileri toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Roman derneklerinin temsilcileri toplantıda bir araya geldi

14.03.2022 13:25
Roman derneklerinin temsilcileri toplantıda bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de Roman derneklerinin temsilcileri, 14 Mart Türkiye Romanlar Günü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de Roman derneklerinin temsilcileri, 14 Mart Türkiye Romanlar Günü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

İzmit ilçesinde bulunan bir restoranda düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Aksoy, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Kocaeli Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ergin Akbulut, Roman Kadınlar Derneği Başkanı Yeşim İzbudak ve dernek üyeleri katıldı.

14 Mart'ın Roman vatandaşlar için önemli bir gün olduğunu söyleyen meclis üyesi Erkan Aksoy, "Aslında biz bu önemli günü 13 Mart'ta kutlamak istedik. Fakat hava şartları sebebiyle iptal ettik. Bugün de hem basın mensuplarımızla hem de başkanlarımızla bir aradayız. Aynı zamanda da 14 Mart'ı kutluyoruz. Bu mutlu günü cumhurbaşkanımızın adına kutluyoruz. 14 Mart'ı bize sunduğu için de cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye Romanlar Günü bizim için önemli"

Romanların, 14 Mart tarihini daha iyi anlamaları gerektiğini belirten Ahmet Çokyaşar ise "2016 yılından bu yana 14 Mart Türkiye Romanlar Gününü kutluyoruz. İlk kutlamamızı Çanakkale'de cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. 14 Mart 2016 yılında cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir açılım süreci var. Kendisi ile 14 Mart günü için istişare edip ilk kutlamayı yapmıştık. 14 Mart'ın bulunmaz bir fırsat olduğunu hatırlatmalıyız. Bu gününün önemine dikkat çekmeliyiz. Farkındalığımızın farkına varılmasını istedik. Bu kapsamda düzenlemek istediğimiz büyük Roman buluşmasını hava muhalefetinden dolayı iptal etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

14 Mart'ın anlamı Türkiye'deki Romanlar için farklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2010 tarihinde, "Roman vatandaşlarım benim vatandaşımdır ve bu ülkede 10 yıllardır vatandaşlık hukukundan dahi istifade edememişlerdir. Bu tespiti de yapacağız. Eğer özür dilenmesi gereken varsa, benim Roman vatandaşlarımdır ve ben onlardan bu devlet adına özür diliyorum" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın açıklamasından etkilenen Roman vatandaşlar, 8 Nisan'da kutlanan Dünya Romanlar Günü'nü 14 Mart'ta kutluyor. - KOCAELİ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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