Romanlar Günü'nde iftarda buluştular - Son Dakika
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Romanlar Günü'nde iftarda buluştular

09.04.2022 09:41
Romanlar Günü'nde iftarda buluştular

Derince Belediyesi, ilçe Müftülüğü ile birlikte 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlediği iftar yemeği Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti.

Derince Belediyesi, ilçe Müftülüğü ile birlikte 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlediği iftar yemeği Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti.

Ramazan ayının gerçekleşen iftar programları ve etkinliklerle coşku içerisinde geçtiği Derince'de bu kez Roman vatandaşlar için bir program düzenlendi. Derince Belediyesi'nin ilçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği iftar programı 8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Müftüsü Mecit Amil'in ev sahipliğinde Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar organizasyonu Derince Kaymakamı Meftun Dallı, davetliler ve Roman vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Okunan akşam ezanının ardından hep birlikte oruçların açıldığı iftar programında konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. İftar organizasyonlarının Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Başkan Aygün, "Roman kardeşlerimize iftar davetimize gösterdikleri samimi ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle toplumsal mozaiğimizin en önemli unsurlarından olan Roman kardeşlerimizin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü 'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Rabbim, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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