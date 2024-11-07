RTÜK'ten Yayın Yasağı Açıklaması

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ saldırısının ardından getirilen yayın yasağını ihlal eden televizyonlara ve tartışma programlarına verilen cezalara ilişkin, "Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara haksızca ceza verilmesi düşünülemez" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz bebeğimiz olan milli savunma şirketimiz TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından sonra getirilen yayın yasağına uymayan televizyonların tamamına müeyyide uygulanmıştır. Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara ise haksızca ceza verilmesi düşünülemez. Bu gerçeği atlayan üyelerimizin dikkatini çeker, sorumlu davranan yayıncılarımıza da ayrıca teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA