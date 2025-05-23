RTÜK Üyelik Seçimleri Sonuçlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, RTÜK'te boşalacak olan ve AK Parti, CHP ve İYİ Parti gruplarına düşen birer üyelik için Genel Kurulun 21 Mayıs tarihli 90'ıncı birleşiminde yapılan seçimin sonucunda RTÜK üyeliklerine AK Parti Grubunda Hasan Davulcu, CHP Grubunda Tuncay Keser ve İYİ Parti Grubunda Ahmet Can Buğday seçildi. - ANKARA