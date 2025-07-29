Diyarbakır\'da Ruhsatsız Hayvan Satışına Kapatma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uyarılara rağmen şehir merkezinde ruhsatsız hayvan satışı yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında 14 satış ve kesim yerini mühürledi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Şap Hastalığı" nedeniyle hayvan borsalarını kapatmasının ardından özellikle şehir merkezinde yerleşim yerleri içerisinde olduğu için çevre kirliliği ve sağlık konusunda şikayet konusu olan ruhsatsız hayvan satışı ve kesimi yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordineli ortak çalışma yürüten Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde ruhsatsız hayvan satışı ve kesimi yapan yerlerle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalarına Yeniköy Mahallesi'nde başlayan ekipler, daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan hayvan satıcılarına ait 14 satış ve kesim yerini mühürledi. Ekipler, sokak arasında tespit ettikleri 2 hayvan besleme yerinin tahliyesi için de tutanak düzenleyerek 1 hafta süre verdi. Bir haftalık sürenin ardından uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlemler uygulanacak. - DİYARBAKIR