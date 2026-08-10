Rum Motosikletlilerden Anma Eylemi

Rum motosikletlilerin Tasos İsak ve Solomos Solomu anısına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Metehan ve Lokmacı Sınır Kapıları'nda geçişler tedbir amacıyla kısa süreli durdurulurken, eylemin organizasyonunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Muhafız Birliği Komutanı Andreas Pettemeridis'in rol aldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Tasos İsak ve Solomos Solomu sebebiyle düzenlenen motosikletli eylemlerin arkasındaki isimlere ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Rum motosikletlilerin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Metehan ve Lokmacı Sınır Kapıları'ndaki geçişler, güvenlik tedbirleri kapsamında kısa süreli olarak durdurulmuştu. Eylemin mimarlarından biri olarak gösterilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Muhafız Birliği Komutanı Andreas Pettemeridis'in, "İsak-Solomos Anma Girişimi" içerisindeki rolüyle kamuoyunda tanındığı belirtildi.

1996'daki olaylarda Solomu'nun yanındaydı

Komando Filosu'nun eski komutanlarından olan Pettemeridis'in, 1996 yılında sınır bölgesinde yaşanan olaylar sırasında Solomos Solomu'nun yanında bulunan isimlerden biri olduğu kaydedildi. Pettemeridis, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu olayları anlatırken Solomu'nun direğe tırmandığını ve ardından öldürüldüğünü ifade etmişti. İsak ve Solomu için "Onlar ölümsüzler" ifadelerini de kullanan Pettemeridis'in, iki isim adına düzenlenen anma faaliyetlerinde aktif rol üstlendiği belirtildi.

Hristodulidis'in yakınındaki ismin rolü dikkat çekti

Pettemeridis'in halen Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis'in Muhafız Birliği Komutanlığı görevini yürütmesi ve aynı zamanda İsak-Solomos Anma Girişimi'ndeki rolü, sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin alınmasına neden olan son eylemlerin organizasyonuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Rum tarafının bugün "kahraman" olarak andığı Solomos Solomu, 14 Ağustos 1996'da KKTC Derinya sınır bölgesinde güvenlik hattını aşarak Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine tırmandığı sırada açılan ateş sonucu öldürülmüştü.