Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti

29.03.2022 00:57
Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti

Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.

Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.

Rusya'nın farklı kentlerinde savaş karşıtı gösteriler devam ediyor. Beyaz elbise giyen Rus sanatçı Yevgenia Isayeva, St. Petersburg kentinde belediye meclis binası önünde gösteri düzenledi. Üzerine kırmızı boya dökerek savaşta dökülen kana dikkat çekmek isteyen Isayeva, "Kalbim kanıyor" şeklinde slogan attı. Rus sanatçı protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
İnsanlık dışı görüntüler paylaşıldı! Ölen Rus askerleri köpekler tarafından yenildi İnsanlık dışı görüntüler paylaşıldı! Ölen Rus askerleri köpekler tarafından yenildi Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor

Protesto, Savaş, Rusya, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Rus sanatçı üzerine kırmızı boya dökerek savaşı protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement