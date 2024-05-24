Rus Vatandaşı, Kiracısı Evi Terk Etmediği İçin Depoda Yaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Rus Vatandaşı, Kiracısı Evi Terk Etmediği İçin Depoda Yaşıyor

Rus Vatandaşı, Kiracısı Evi Terk Etmediği İçin Depoda Yaşıyor

Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

24.05.2024 11:38
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Antalya'da 10 yıl önce satın aldığı evini kiraya veren Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, kiracısı evi terk etmeyince yaklaşık 2 yıldır aynı binanın depo katında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova hukuki sürecin işlediği davanın sonuçlanmasını bekliyor.

10 yıl önce Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden dubleks bir daire alan Rus vatandaşı Zhanna Khudiakova, yaklaşık 2 yıl önce yaşamını Türkiye'de sürdürmeye karar vererek Antalya'ya geldi. Ancak emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği evindeki kiracı kontrat evi boşaltmadı. Bunun üzerine Khudiakova konuyu yargıya taşıdı ve 1 yıl süren dava sonucu mahkeme kiracının evi tahliye etmesine karar verdi. Ancak mahkemenin verdiği tahliye kararı istinafa taşındı.

Kiracısı lüks içinde, kendisi depoda yaşıyor

1.5 yılı geçen süredir evin tahliyesi için hukuk mücadelesi veren Zhanna Khudiakova, kiracısı dubleks dairede yaşamanını sürdürürken kendisi ise aynı binanın bodrumunda bulunan ve diğer apartman sahiplerinin depo olarak kullandığı alanda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Khudiakova, kiracısının evi boşaltmakta direndiğini ve kendisinin de Türkiye'deki hukuk sistemini bilmediği için sürecin uzadığını belirtti. Khudiakova, 'Ben yalnız bir kadınım, korkudan geceleri bodrumda yatarken yanımda bıçak taşıyorum" dedi.

"Kendisini 5 bin 700 lira kira ile rahat rahat yaşıyor, ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim"

Uzun süredir devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyacı olmasına rağmen tapulu dairesinde yaşayamadığını belirten Khudiakova, "Davamız hala devam ediyor. 1.5 yıldır apartmanın deposunda yaşıyorum. Su, elektrik, mutfak, tuvalet, banyo yok. Kendisini 5 bin 700 lira kira ile eşyalı dairede rahat rahat yaşıyor. Ben burada zorluk çekiyorum, akşamları korku içerisindeyim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rus Vatandaşı, Kiracısı Evi Terk Etmediği İçin Depoda Yaşıyor - Son Dakika

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