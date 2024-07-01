Yerel

Önce Kayseri, ardından Suriye! Süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Rüsumat-4 gemisi, Kabotaj Bayramında Giresun'da anıldı

GİRESUN - Giresun'da Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Rüsumat-4 gemisi düzenlenen törenle anıldı.

Giresun'un Görele ve Eynesil ilçelerinde Kabotaj Bayramının 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kurtuluş Savaşında önemli hizmetlerde bulunmuş olan Rüsumat-4 gemisi, düzenlenen törenle anıldı. Görele Liman Başkanlığı tarafından Görele'den hareket ettirilen bir balıkçı teknesi, Eynesil ilçesinin Topallı Deresi mevkiine gelerek geminin battığı noktaya çelenk bıraktı.

Eynesil Kaymakamı ve Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, törende yaptığı konuşmada Rüsumat-4 gemisinin tarihi başarılarına değindi. Kaymakam Pamuk, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun Türk denizciliği açısından önemine dikkat çekerek Rüsumat-4'ün Kurtuluş Savaşındaki kritik rolünü ve Eynesil'deki direnişini hatırlattı. Pamuk, geminin Türk denizciliği ve bağımsızlığı için bir sembol olduğunu ifade etti.

Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Mevlüt Kaya ise Rüsumat-4 gemisinin Kurtuluş Savaşı sırasında Karadeniz'de silah ve cephane taşımada önemli bir görev üstlendiğini, Sovyet Yardım Antlaşması sonrası kritik görevlerde bulunduğunu ve Eynesil'deki direnişiyle unutulmaz bir kahramanlık örneği sergilediğini vurguladı.

Kaya, 1891 yılında İngiltere'de balıkçı gemisi olarak inşa edilen Rüsumat-4'ün, 1913 yılında Osmanlı Devleti tarafından İngiltere'den satın alındığını ve I. Dünya Savaşı yıllarında çeşitli askeri ve lojistik görevler üstlendiğini belirtti. Kurtuluş Savaşı sırasında Batum- Samsun arasında seferler yaptığını ve mühimmat taşırken Yunan karakol gemileri tarafından bombardımana tutulduğunu ifade etti.

29 Eylül 1921 tarihinde Eynesil kıyısında uğradığı düşman saldırısının ardından Eynesil halkının çabalarıyla onarılmaya çalışıldığını ve 14 Ekim 1921 tarihinde onarılırken ikinci kez saldırıya uğradığını anlatan Kaya, gemi mürettebatının Eynesilli vatandaşların evlerinde 20 gün daha misafir olduklarını ve geminin Eynesil halkı ve Türkiye için Milli Mücadeleyi temsil eden bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Törene Eynesil Kaymakamı ve Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Görele Liman Başkanlığı personeli katıldı.