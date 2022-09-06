Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar - Son Dakika
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Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar

06.09.2022 13:47
Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar

Rusya'nın vanaları kapatmasıyla doğalgaz sıkıntısı yaşayan Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Meyve-sebze alışverişini kenara bırakan Bulgaristan vatandaşları soba ve kömür almaya başladı.

Rusya'nın ambargosu ile yakacak krizi yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'den soba almaya başladı. Bulgaristan vatandaşları yıllar sonra yeniden soba kullanmaya başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında enerji krizinin başlamasına neden oldu. Bulgaristan için Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz akışını durdurması ile halk yakacak ve ısınma derdine düştü.
Kış aylarında ısınma endişesi yaşayan Bulgarlar, sık sık alışverişe geldikleri Edirne'den soba almaya başladı. Yıllar sonra ilk defa bu kış soba kullanmaya başlayacak olan Bulgarlar, soba satan firmalara yoğun ilgi gösteriyor.

Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar

"GAZIMIZ YOK, SOBA BAKMAYA GELDİK"

Edirne'de soba satışa yapan firmanın sahibi Emre Nurlu, yoğun taleple karşı karşıya olduklarını söyledi. Soba satış sezonunun yeni başlamasına rağmen Bulgaristan vatandaşlarının şimdiden yoğun talep gösterdiğini ifade eden Nurlu, satışların gün geçtikçe artacağına inandıklarını belirtti. Bulgar vatandaşı Aysel Gülsümova, "Edirne'ye Soba almak için bakmaya geldik. Gazımız olmadığı için sobaların fiyatını öğrenmeye geldik. Şimdiden kış hazırlığımızı yapıyoruz. Kömür ve odun sobası alacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar - Son Dakika

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