Rüzgar'ın Okul Hayali ve Taksi Tutkusu - Son Dakika
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Rüzgar'ın Okul Hayali ve Taksi Tutkusu

Rüzgar\'ın Okul Hayali ve Taksi Tutkusu
29.07.2025 10:19
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Lösemiyle mücadele eden 8 yaşındaki Rüzgar, okula gitmek ve Fenerbahçe maçını izlemek istiyor.

İzmir'de henüz 3 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Rüzgar Kırgülü, güçlü hafızası ve hiperaktifliğiyle dikkat çekiyor. Şu an 8 yaşında olan ve kendi kendine okumayı öğrenen Rüzgar, yaşıtları gibi okula gidip eğitim almak istiyor.

Birinci evre lösemi tanısı konulan Rüzgar, 5 yıldır hastalıkla mücadele ediyor. Uzun süredir tedavi gören küçük Rüzgar, sağlık durumu nedeniyle yaşıtları gibi okula gidemiyor. Ancak televizyon izleyerek ve telefon üzerinden araştırmalar yaparak kendi kendine okumayı öğrenen Rüzgar, merak ettiği konuları internetten öğrenerek kendini geliştirmeye devam ediyor. Bunlardan birisi ise taksilere duyduğu ilgi. Hastalığı süresince ailesiyle birlikte sürekli taksiyle hastaneye giden Rüzgar, zamanla taksilere karşı büyük bir ilgi duymaya başladı. Sarı taksileri gördüğünde heyecanını gizleyemeyen Rüzgar'ın bu durumu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan'ın da dikkatini çekti. Minik Rüzgar'ı ve ailesini odaya davet eden Başkan Özkan, kendisiyle yakından ilgilendi. Fenerbahçe taraftarı olan Rüzgar'a, üzerinde kulübün arması bulunan forma, kupa bardak ve kol saati hediye ederek moral verdi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Rüzgar'ın sevinci gözlerinden okunurken ailesi de bu davetten dolayı Başkan Özkan ve taksici esnafına teşekkür etti.

Rüzgar akranlarıyla okula gitmek istiyor

Rüzgar'a 2019'da lösemi teşhis konulduğunu söyleyen anne Pınar Kırgülü, "Rüzgar hiçbir eğitim almadan okumayı öğrendi. Şimdi okula gitmek istiyor ama gidemediği için çok üzülüyor. Ancak okul ortamı bize uygun değil. Her çocuk aynı değil, farklılıklarımız var" dedi.

Zekasıyla dikkat çekiyor

Rüzgar'ın çok özel bir çocuk olduğunu ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Kendisinin taksilere büyük bir tutkusu olduğunu öğrendim. Bu durum beni çok duygulandırdı. Geçtiğimiz hafta, Rüzgar annesiyle birlikte odamıza gelmiş ve beni görmek istemiş. Arkadaşlarım beni arayıp haber verdiler, ben de bekletmelerini istedim. Geldiğinde bana doğru koştu ve sarıldı. Bu çok farklı ve duygusal bir andı. Rüzgar'ın mutluluğunu görmek, özellikle tedavi gören bir çocuğun özlemini bir nebze gidermeye vesile olmak beni çok mutlu etti. Kendisi oldukça hareketli, enerjik ve heyecanlı bir çocuk. Yarım saattir odamızda ve bir an bile yerinde durmadı. Tarihle ilgili sorular sorduk, hangi günlere denk geldiğini biliyor. Adres tariflerinde adeta bir navigasyon cihazı gibi; taksici arkadaşlarımıza gidecekleri yolları tarif ettiğini duyduk. IQ seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hayali Fenerbahçe maçını stattan izlemek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan davet geldiği takdirde Rüzgar'ın bütün yol masraflarını karşılayacağını belirten Başkan Özkan, "Rüzgar'ın Fenerbahçeli olduğunu öğrendik. Onun sevincine bir mutluluk daha katabilmek adına, kendisine 10 numaralı bir Rüzgar forması hediye ettik. Onu bu kadar sevinçli görmek bizi de çok duygulandırdı. Allah'tan dileğim; Rüzgar'a sağlık ve sıhhat vermesi, en kısa sürede eski sağlığına kavuşması ve ailesine, toplumuna hayırlı bir birey olarak kazandırılmasıdır. Az önce mikrofon uzattığınızda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u görmek ve Ülker Stadyumu'nda bir maç izlemek istediğini dile getirdi. Buradan, kıymetli başkanımız Ali Koç'a sesleniyorum. Eğer bu isteğe karşılık verirseniz, biz de İzmir Şoförler Odası olarak Rüzgar seve seve uçağa bindirip Ali Koç amcasının yanına götürmeye söz veriyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rüzgar'ın Okul Hayali ve Taksi Tutkusu - Son Dakika

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