Rüzgardan yırtılmaması için Kalehöyükteki Türk Bayrağı kaldırıldı - Son Dakika

Kırşehir'de şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük'teki Türk Bayrağı lodos etkisi nedeniyle yırtılmasının önüne geçmek için geçici süreliğine kaldırıldı.

Etkisini gösteren rüzgar karşısında Kalehöyük'e giden görevliler Türk Bayrağını muhafaza altına aldı. Rüzgarın etkisiyle bayrağın yırtılma ve tahrip olmasının önüne geçmek için geçici süreliğine indirildiği öğrenildi. Vali İrfan Kurucu döneminde şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük üzerinde yapılan çevre düzenlemesi çalışması sonrasında Türk Bayrağı asılmış ve o günden sonra da şehrin önemli simgelerinden birisi haline gelmişti. Yığma şeklinde oluşan höyüğün yüksekliği 30 metre iken 10 dönümlük bir alanı kaplamakta. 4. yüzyılda Bizans imparatoru Jüstinien tarafından oluşturulduğu sanılan tepe ile ilgili Kadı Burhanettin'in Osmanlılara karşı tamir ettirdiği kaleden bu güne hiçbir şey kalmadığı biliniyor. Bu gün bu kale üzerinde Alaeddin Camii yer alıyor. - KIRŞEHİR