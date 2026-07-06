S.A.K.U.T.'a Jeneratör Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

S.A.K.U.T.'a Jeneratör Bağışı

S.A.K.U.T.\'a Jeneratör Bağışı
06.07.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzin Mermeroğlu, S.A.K.U.T.'a bağışladığı jeneratör ile arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Söke Arama ve Kurtarma Derneği (S.A.K.U.T.), arama kurtarma çalışmalarında büyük önem taşıyan enerji ihtiyacını karşılayacak anlamlı bir bağış aldı. Derneğin kurucu üyelerinden ve ilk başkanı Erkan Mermeroğlu'nun annesi Güzin Mermeroğlu, S.A.K.U.T.'a jeneratör bağışında bulundu.

Dernek Başkanı Alev Yanar, eğitim, tatbikat ve operasyonlarda en önemli ihtiyaçlardan birinin enerji kaynağı olduğunu belirterek, yapılan bağışın saha çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Yanar, "Bu kıymetli desteğiyle ekiplerimizin gücüne güç katan Güzin Mermeroğlu'na teşekkür ediyor, afetsiz günlerde buluşmayı diliyoruz" dedi.

SAKUT Başkanı Alev Yanar; yaklaşık üç yıl önce, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere hazırlık bilincini güçlendirmek amacıyla kurulan derneğin, bugün 70 gönüllü üyeye ulaştığını, dernek bünyesinde 30 gönüllünün AFAD eğitimlerini tamamlayarak operasyonlarda aktif görev yapabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Toplumda afet bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Alev Yanar, "Afete hazır bir Söke için S.A.K.U.T. var. İlk dakikalarda yapılacak doğru ve bilinçli yerel müdahale hayat kurtarır. Biz, insanın ve tüm canlıların ihtiyaç duyduğu her yerde gönüllü olarak görev yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel S.A.K.U.T.'a Jeneratör Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:58:42. #7.13#
SON DAKİKA: S.A.K.U.T.'a Jeneratör Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.