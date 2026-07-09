Saadet Trabzon İl Başkanı Muratoğlu: "120 Kilometre Sahilimiz Var Ama Denize Girecek Plaj Bulamıyoruz"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, kentin sahil şeridinde yaşanan ihmallere ve plaj yetersizliğine tepki göstererek, Trabzon'un denizle bağının koparıldığını belirtti, yetkilileri acilen harekete geçmeye çağırdı.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, Trabzon sahilinde yaptığı açıklamada, kentin kanayan yarası haline gelen kıyı yağması ve plaj sorununu gündeme taşıdı. Yaklaşık 120 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Trabzon'da vatandaşların güvenli ve temiz bir şekilde denize girebileceği alanların yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Muratoğlu, ortaya çıkan tablonun şehre yakışmadığını ifade etti.

"TRABZON DENİZİNDEN KOPARILDI, KIYILARIMIZIN YÜZDE 86'SI BETONLAŞTI"

Arkasındaki çöp ve kirlilik manzarasını işaret ederek konuşan İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, Trabzon'un geçmişteki uçsuz bucaksız kumsallarını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu arkamda gördüğünüz manzara, maalesef Trabzon'un gerçeği. Bir yanda Karadeniz'in eşsiz güzelliği, diğer yanda çöp, kirlilik ve ihmal… Trabzon'umuzun yaklaşık 120 kilometrelik sahil şeridi var. Peki bu şehirde ailece, güvenle ve temiz bir şekilde denize girebileceğimiz kaç plaj var? Ne yazık ki Trabzon bugün denizinden koparılmış bir şehir haline geldi. Mevcut plajlar yetersiz, bakımsız ve aşırı kalabalık. Bu durum hem hijyen sorununa yol açıyor hem de vatandaşımızın dinlenme hakkını elinden alıyor. Kıyılarımızın yüzde 86'sı; betonla, dolguyla yok edildi!"

"TEK BİR MAVİ BAYRAKLI PLAJIMIZ BİLE YOK"

Kentteki kadınlar plajının yetersizliğine ve standartların düşüklüğüne de dikkati çeken Muratoğlu, muhafazakar yaşam tarzını benimseyen kadınlar için sadece bir adet plaj olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Trabzon'un turizm potansiyeline rağmen sınıfta kaldığını belirten Muratoğlu, "Bugün Trabzon'da tek bir Mavi Bayraklı plajımız bile yok. Bu güzel şehre bu tablo yakışmıyor" dedi.

Son dönemde Karadeniz'de artan boğulma vakalarına da değinen Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı, yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "İnsanlarımızı güvenli plajlar yerine kontrolsüz alanlara mecbur bırakırsanız, bunun sorumluluğunu da görmezden gelemezsiniz. Trabzon'un sorunu denizin olmaması değil, denize ulaşamamasıdır" şeklinde konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: "ÜCRETSİZ VE GÜVENLİ HALK PLAJLARI AÇILMALI"

Sorunların çözümü için belediyelere çağrıda bulunan Ahmet Muratoğlu, yapılması gereken acil adımları şu şekilde sıraladı:

"Belediyeler vakit kaybetmeden vatandaşların bütçesini zorlamayacak ücretsiz ve güvenli halk plajları açmalıdır. Şehirdeki binlerce kadının talebi dikkate alınmalı, kadınlara özel plajların sayısı ivedilikle artırılmalıdır. Açılacak ve mevcut olan tüm plajlarda cankurtaran, duş, otopark ve engelli erişimi standart hale getirilmelidir. Saadet Partisi olarak Trabzon'u yeniden deniziyle buluşturmakta kararlıyız. Gelin, Trabzon'u hep birlikte yeniden maviyle buluşturalım."

Muratoğlu, tüm Trabzon kamuoyunu, bu haklı talebe destek vermeye davet etti.