Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yüksel, Hazar Gölü devrinde şeffaflık istedi - Son Dakika
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Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yüksel, Hazar Gölü devrinde şeffaflık istedi

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Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yüksel, Hazar Gölü devrinde şeffaflık istedi
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Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yüksel, Hazar Gölü kıyısındaki Elazığ Belediyesine ait 389 ada 2 ve 3 parsellerin İl Özel İdaresine devrinde şeffaflık istedi. Yüksel, kamu alanlarının halkın kullanımını kısıtlamasına veya özel çıkara hizmet etmesine karşı olduklarını belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, Sivrice ilçesi Güney köyünde Hazar Gölü kıyısında bulunan ve Elazığ Belediyesine ait 389 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların İl Özel İdaresine devredilmesi sürecinin şeffaf yürütülmesi talebinde bulunarak, kamuya ait alanların halkın kullanımını kısıtlayacak veya özel çıkarlara hizmet edecek şekilde değerlendirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Hazar Gölü kıyısındaki kamu taşınmazlarının devrine ilişkin yazılı açıklama yapan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, mülkiyeti Elazığ Belediyesi'ne ait olan Sivrice ilçesi Güney köyündeki 389 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların turizme kazandırılması amacıyla Elazığ İl Özel İdaresine devredilmesi sürecinin yakından takip ettiklerini bildirdi.

Söz konusu alanın yıllardır vatandaşların Hazar Gölü'ne girdiği ve uygun şartlarda faydalandığı önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Yüksel, Elazığ'ın ve Hazar Gölü'nün turizm potansiyelinin değerlendirilmesini desteklediklerini, turizm gerekçesiyle kamu taşınmazlarının halkın kullanımından uzaklaştırılmasına ve vatandaşların uygun fiyatlarla yararlandığı alanların daraltılmasına ise karşı olduklarını ifade etti.

"GEREKLİ İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yüksel açıklamasında, 389 ada 2 ve 3 parsellerle ilgili devir ve tahsis sürecinin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmasını istedi. Taşınmazların kamu yararı dışında herhangi bir kişi, şirket veya oluşumun özel menfaatine sunulmaması gerektiğini vurgulayan Yüksel, halkın yıllardır kullandığı göle giriş ve kıyı kullanım alanlarının korunması çağrısı yaptı.

Hazar Gölü kıyısındaki kamu taşınmazlarının elden çıkarılması, değerinin altında kullandırılması veya belirli kişi ve gruplara avantaj sağlayacak şekilde tahsis edilmesi ihtimaline karşı gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmesini takip edeceklerini aktaran Yüksel, "Devletin malı milletin malıdır. Milletin malı, milletin menfaatine kullanılmalıdır. Kamu malı kutsaldır. Çünkü kamu malı; tüyü bitmemiş yetimin, alın teriyle çalışan işçinin, tarlasında üreten çiftçinin hakkıdır. Halkın hakkını ve kamu malını muhafaza etmek sadece bir yöneticilik görevi değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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