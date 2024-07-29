Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük'ün cenazesi Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

29.07.2024 14:08
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Hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük son yolculuğuna uğurlandı.

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük 57 yaşında hayatını kaybetti. Murat Küçük'ün cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, parti yönetimi, Küçük'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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