Saat Tamircisi Mehmet Usta'nın Endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saat Tamircisi Mehmet Usta'nın Endişesi

30.06.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 52 yıldır saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy, mesleğin geleceğinden endişeli.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy isimli usta gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

Devrek'te 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy(66) isimli usta yeni elemanların yetişmemesinden dolayı artık saat tamir mesleğinin tamamen bitme aşamasına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Altunsoy, "Eskiden her sanatta olduğu gibi saat tamirciliğinde de çıraklar yetiştirilir ve kademe kadem ustalığa doğru yol alırdı. Eskiden Devrek'te 7 tane saat tamir atölyesi vardı ve o dönemlerde herkes para kazanıyordu. Şimdi bu sayı 3'e kadar düştü sebebi eleman yetişmemesi. Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu o yıllarda bana geldiler okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin diye bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu. Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler her şey dijital hele geldi bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek çünkü yetişen usta yok " diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Usta, Zonguldak, Teknoloji, Ekonomi, Devrek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saat Tamircisi Mehmet Usta'nın Endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 14:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Saat Tamircisi Mehmet Usta'nın Endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.