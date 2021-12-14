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Saç ekiminin merkezi Bonita Hair Clinic - Son Dakika

Saç ekiminin merkezi Bonita Hair Clinic

14.12.2021 16:53
Saç ekiminin merkezi Bonita Hair Clinic

Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe, günümüzde estetik operasyonlarına ilginin çok arttığını bunların başında da saç ekiminin geldiğini söyledi.

Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe, günümüzde estetik operasyonlarına ilginin çok arttığını bunların başında da saç ekiminin geldiğini söyledi.

Bazı kişilerde ergenlik döneminden itibaren stres ya da genetik etkenler gibi nedenlerle saç dökülmelerinin yaşandığını belirten Bonita Hair Clinic işletmecisi Aktepe, bunun dışında ekim işlemlerinin sadece saçlara değil sakal gibi bölgelere de uygulanabildiğini söyledi. Aktepe, "Çünkü bazı eril bireylerde yine genetik faktörlerden dolayı sakal bölgelerinde sakal çıkmamaktadır. Saç ve sakal ekim işlemlerinin kısa bir zamanda gerçekleşmesi, ömür boyu kalıcı olması tercih edilmelerini daha çok arttırmaktadır. Ekim işlemleri artık birçok insan tarafından tercih ediliyor. Fakat kliniklerimizi seçiyor olmalarının sebebi ise onlara gerçekten iyi bir hizmet sunuyor olmamız. Yurt içinden ve yurt dışından birçok hastamız bizi sürekli ziyaret ediyor. Elbette Türkiye bu konuda genel anlamda çok başarılı bir ülke haline geldi. Avrupa ve Arap Yarımadası'nın tam orta noktasında bulunması, yani coğrafi konumundan kaynaklı olarak bu bölgelerden birçok insana operasyon yapma şansını yakalıyoruz. Hastalarımız gelmeden önce, onlardan fotoğraflarını istiyor ve üzerinde eklemeler yaparak saçlarının olabilecek son hallerini uygulamalar üzerinden gösteriyoruz. Onları ve kendimizi sıkıştırmamak adına da randevu sistemi ile çalışıyoruz. Böylece onları gereksiz yol masraflarından ve zaman israfından kurtarmış oluyoruz. Verdiğimiz kaliteli hizmetin sonuçlarını her gün daha çok tercih edilmemiz ile alıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız merkezlerimizi istedikleri zaman ziyaret edebilir"

Vatandaşların, Bonita Hair saç ekim merkezlerini istedikleri zaman ziyaret edip tedavi olabileceklerini vurgulayan Aktepe, "Bugün artık Avrupa'da da yer alarak kocaman bir aile olduk. Bu konuda sürekli olarak olumlu dönüşler alıyoruz. İnsanlar, özellikle daha önceden bizimle tedavi sürecini geçirmiş kişiler çok memnun ve bizi sürekli arkadaşlarına tavsiye ediyorlar. Şimdiki en büyük hedefimiz; Avrupa'daki insanlara, verdiğimiz hizmeti daha yakından en iyi şekilde sunmak. Saç ekim işlemine önyargıları olan insanlar korkmadan bu süreci en normal şekilde kısa bir sürede atlatabilir. İşlem yapılacak kişilere ilk önce bazı tahliller ve saç analizleri yapıyoruz. Sonra alınacak greftlerin yerini, miktarını ve bölgesini belirliyoruz. En kaliteli greftleri ense ve kulak arkasından elde ediyoruz. Donör alma esnasında özel mikromotor cihazları kullanarak saç köklerini çıkartıyoruz. Alınan greftleri özel bir solüsyon içerisinde bekleterek daha kaliteli hale getiriyoruz. Daha sonra da greftleri saçların doğal çıkış yönüne uygun olarak tek tek ekliyoruz. Bu işlem sayesinde hiçbir iz kalmıyor. Ayrıca lokal anestezi uygulayarak acısız bir işlemi hedefliyor ve sağlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Saç ekiminin merkezi Bonita Hair Clinic

Genetik, Estetik, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saç ekiminin merkezi Bonita Hair Clinic - Son Dakika


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