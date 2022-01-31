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Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı

31.01.2022 14:18
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı

Gazeteci, yazar, akademisyen, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Şadan Gökovalı, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Gazeteci, yazar, akademisyen, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Şadan Gökovalı, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Akyaka mezarlığında düzenlenen anma törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Şadan Gökovalı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Gürün, "Şadan abim tüm Muğla'nın önemli bir değeri"

Anma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Şadan Gökovalı'nın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu ve sadece bedensel olarak ayrıldığını söyledi. Başkan Gürün, "Şadan Gökovalı çok bilge bir insandı. Bilge insan bilgilerini paylaşıyorsa aydın olma vasfını kazanır. Eğer bilge insan bir kütüphane gibi bütün bilgiyi kendisinde tutar ve ben bunları biliyorum derse o aydın olamaz çünkü aydınlatamaz. Ama Şadan abim, sürekli etrafına hiç bıkmadan usanmadan bilgilerini aktarırdı. Gerçekten Muğlalı olmaktan Halikarnas Balıkçısı ile kurduğu ilişkinin bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyardı. Beni en çok etkileyen konu, mezar taşıma şunu yazın demişti, İki şeyi severdi rahmetli, "Yaşamı birde Muğla'yı". Ben kendisine sürekli takılırdım "Şadan Gökovalı" senin soyadın "Muğlalı" olmalı derdim. Sen sadece Gökova değil bütün Muğla'nın değerisin diye. Böyle insanlar kolay yetişmiyor. Şadan abim ışığı ile bizlere rehber olmaya devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından Şadan Gökovalı'nın mezarına karanfil bırakılırken dualar edildi. - MUĞLA

Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı
Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı

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Cevat Şakir Kabaağaçlı, Halikarnas Balıkçısı, Akyaka, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şadan Gökovalı mezarı başında anıldı - Son Dakika


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