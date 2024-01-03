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Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel İçin Tören Düzenlendi

Karabük-Ankara Karayolu üzerindeki araç muayene istasyonunda vefat eden Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel için Safranbolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende duygusal bir konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Özgürel'in değerini vurgulayarak ailesine sabır diledi. Cenaze namazının ardından İsmail Özgürel, Aşağı Dana Köy aile mezarlığında toprağa verildi.

Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel İçin Tören Düzenlendi
03.01.2024 - 17:56,
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Karabük- Ankara Karayolu üzerinde yer alan araç muayene istasyonundaki randevusuna gittiği sırada direksiyon başında vefat eden Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel için Safranbolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Safranbolu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İsmail Özgürel'in cenazesi, Aşağı Dana Köy aile mezarlığında toprağa verildi.

Safranbolu Belediye Meclis Üyesi İsmail Özgürel için Safranbolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına hakim olmaya çalışan ve duygu yüklü bir konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hayatımın en zor konuşmalarından birini yapıyorum. İsmail Özgürel sadece bir meclis üyesi değil hepimizin ağabeyiydi. Yüzüne baktığınızda sinirli olsanız bile siniriniz yatışırdı. O kadar güler yüzlü bir insandı. Ailesine sabır diliyorum. Çok kıymetliydi bizim için. Mekanı cennet olsun" dedi.

İsmail Özgürel'in cenazesi, törenin ardından Safranbolu Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Özgürel'in ailesinin yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, dernek, oda, STK başkanları, vatandaşlar ve çok sayıda seveni katıldı. İsmail Özgürel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Dana Köy aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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