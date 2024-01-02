 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Araç Muayene İstasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Araç Muayene İstasyonunda Hayatını Kaybetti

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, araç muayene istasyonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Özgürel'in cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

02.01.2024 - 13:24,
Abone Ol

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel araç muayene istasyonunda hayatını kaybetti.

Araç muayene istasyonunda ilk sıraya randevusunu oluşturan Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel bu sabah 8.30 sıralarında gittiği Karabük- Ankara karayolu Kızılcaören Köyü yakınlarında yer alan istasyonda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Özgürel'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İsmail Özgürel'in cansız bedeni Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Araç Muayene İstasyonunda Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Karabük, Ölüm, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Araç Muayene İstasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:25
Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler
13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı

Son Dakika
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Alev alev yanan uçaktaki 379 kişiyi tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Araç Muayene İstasyonunda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement