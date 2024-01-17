Safranbolu Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Paketi Desteği Verecek

Safranbolu Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda paketi desteği verecek. Çölyak hastaları, tanısı konulan hastalıkları ile ilgili sağlık raporlarını göstermek koşulu ile 17-26 Ocak günleri arasında Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'na kayıt yaptırarak, glütensiz gıda paketi desteklerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Çölyak hastalığı Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin kişide görülürken, Safranbolu'da da birçok vatandaş aynı hastalık nedeni ile glutensiz ürünlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Glutensiz ürünlerin yüksek maliyetleri göz önüne alındığında çölyak hastalarının bu ürünlere erişimde sorun yaşamaması adına Safranbolu Belediyesi gıda destek paketini gündemine aldı. Glutensiz un, ekmek gibi gıda ürünleri, Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'nda çölyak hastalarına ücretsiz dağıtılacak.

Safranbolu sınırları içerisinde ikamet eden Çölyak hastalarının, tanısı konulan hastalığın yazılı olduğu sağlık raporları ile birlikte,17-26 Ocak günleri arasında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yer alan Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'na başvuru yapması gerekiyor.