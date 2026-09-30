Safranbolu'da 4-6 yaş Kur'an kursundaki 237 öğrenciye Bed-i Besmele töreni düzenlendi - Son Dakika
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Safranbolu'da 4-6 yaş Kur'an kursundaki 237 öğrenciye Bed-i Besmele töreni düzenlendi

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Safranbolu\'da 4-6 yaş Kur\'an kursundaki 237 öğrenciye Bed-i Besmele töreni düzenlendi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için Bed-i Besmele töreni düzenlendi. Törende dua edilip hediye verildi; İlçe Müftüsü kurslarda 237 öğrenci bulunduğunu, kursun 17 sınıfla açıldığını belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan minik öğrenciler için Osmanlı geleneği olan 'Bed-i Besmele' töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Yavuz, çocuklarını kursa gönderen aileleri tebrik ederek bu törenlerin Osmanlı geleneği olduğunu söyledi. 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfla hizmete girdiğini belirten İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, kurslarda toplam 237 öğrencinin bulunduğunu aktardı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kurs öğrencileri için dua edildi. Öğrenciler, aileleri ve öğreticileriyle birlikte törene katılarak Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa İl Müftüsü Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSafranboluKarabükHediyeKültürEğitimYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da 4-6 yaş Kur'an kursundaki 237 öğrenciye Bed-i Besmele töreni düzenlendi - Son Dakika
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