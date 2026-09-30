Safranbolu\'da 4-6 yaş Kur\'an kursundaki 237 öğrenciye Bed-i Besmele töreni düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna başlayan minik öğrenciler için Osmanlı geleneği olan 'Bed-i Besmele' töreni düzenlendi. Törende öğrenciler, Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Yavuz, çocuklarını kursa gönderen aileleri tebrik ederek bu törenlerin Osmanlı geleneği olduğunu söyledi. 4-6 yaş Kur'an kursunun 17 sınıfla hizmete girdiğini belirten İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, kurslarda toplam 237 öğrencinin bulunduğunu aktardı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kurs öğrencileri için dua edildi. Öğrenciler, aileleri ve öğreticileriyle birlikte törene katılarak Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa İl Müftüsü Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.