Safranbolu\'da Bayram Tatili Yoğunluğu

Yerel

TUNAKAN YILDIRIM

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri olan, aynı zamanda Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimle Türkiye'de Cittaslow'a üye 28 kentten biri olma özelliği taşıyan Safranbolu'da bayram bitti ama turizm yoğunluğu bitmedi. Bayram süresinde oteller ve tarihi konaklarda tamamen doluluk yaşanırken, Tarihi Çarşı bölgesi tarihindeki en yoğun bayram tatili sürecini yaşadı.

Tarihi, han, hamam ve konakları ile ünlü Safranbolu'da Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk hafta sonunda da sürüyor. UNESCO Miras kenti ve Safranbolu Belediyesi tarafından alınan Cittaslow sertifikası ile Türkiye'de bu turizm kuruluşuna üye 28 kentten biri olma özelliği taşıyan Safranbolu'nun tarihi alanlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Ayrıca, Ramazan Bayramı boyunca Safranbolu'nun meşhur yöresel lezzetleri de ziyaretçilere sunuldu. Lokumdan, baklavaya, yöresel tatlılardan çeşitli yemeklere ve coğrafi işaretli ürün safrana kadar birçok lezzet, şehrin sokaklarında ve tarihi mekanlarında ziyaretçilere sunuldu.