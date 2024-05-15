Safranbolu\'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK)- Safranbolu'da iki katlı betonarme evde yangın çıktı. Yangın Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerinin zamanında müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akçasu Mahallesi Eflani Sokak'ta iki katlı betonarme evde yangın çıktı. Evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Gündüz'e ait olduğu öğrenilen evin bahçesinde meyve ağaçları ve çok yakınında evler olması sebebi ile müstakil yapının çatı katında başlayan yangının etraftaki yapılara ve ağaçlara sıçramasını önlemek amacıyla hızla müdahalede bulunuldu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.