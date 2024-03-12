Safranbolu\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Programı Düzenlendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Prof. Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Jandarma Komanda Eğitim Merkez Komutanlığı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Küçükbaşol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Faruk Yazgı, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Oodabaşoğlu, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri Oya Cömert ve Sedat Karacaoğlan yaptı.

İlçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Yazıcı ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu "İstiklal Marşı" temalı oratoryo, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve Asım'ın Nesli'ni anlatan video, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi izlendi. - KARABÜK