Safranbolu\'da Turizm Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Eski Çarşı'da düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Turizm Haftası'nın hem Karabük hem de Türkiye için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, bayram tatili süresince yaşanan turizm hareketliliğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin arkasından değişik illerden, yurt içinden, yurt dışından ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi ağırladık. Sadece 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karabük sınırlarından 1 milyon 718 bin araç çıkış ve giriş yaptı. Bu bize ne ifade ediyor? Ciddi bir hareketliliği ifade ediyor."

Safranbolu ilçesinde 200 binin üzerinde aracın giriş yaptığını, yaklaşık 400 binin üzerinde kişinin de ziyaret ettiğini hatırlatan Yavuz, "Aslında bu veriler bize şunu söylüyor: Biz bayramda ciddi bir hareketlilik yaşadık. Ciddi bir misafir ağırladık. Ciddi bir turist ağırladık. Bu ilde bu potansiyel var. Bu il ve bu şehir ve bu ilçe aslında turizm çekebiliyor" diye konuştu.

"O zaman bizim bunu daha iyi yönetmemiz lazım" diyen Yavuz, "Bu turizm potansiyelini hep birlikte; valiliğimiz başta olmak üzere kaymakamımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, turizm işletmelerimiz, turizmden ekmeğini kazanan ya da bu şehrin sokaklarında gezen, nefes alan hepimizin bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Bu turizm hareketliliğini çok iyi yönetmeniz lazım ki daha ilerlere, daha nitelikli ve daha kaliteli bir turizm noktasına doğru gidelim" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise yaptığı konuşmada, kentin turizmde hak ettiği yere ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de turizmin önemine değinerek, Türkiye'nin bu alanda güçlü bir destinasyon olduğunu vurguladı. Şahin, "Dünyanın en önde gelen ve hızla büyüyen sektörlerinden biri olan turizm ve bundan alacakları payları artırmak için ülkeler adeta büyük bir rekabet içindedirler. Ülkemiz sahip olduğu zengin kültürel mirası, iklimi ve doğal güzellikleriyle çeşitli turizm alternatifleri sunarak bu rekabette güçlü bir turizm destinasyonu olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin halk oyunları gösterileri sergilenirken, Rıza Akkaya'ya ait 'Zamanhane' yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı. Program serginin gezilmesi ile sona erdi. - KARABÜK