Safranbolu'da yılın ahisi Fatih Yüksel, kaftanı el öperek devraldı - Son Dakika
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Safranbolu'da yılın ahisi Fatih Yüksel, kaftanı el öperek devraldı

Safranbolu\'da yılın ahisi Fatih Yüksel, kaftanı el öperek devraldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası programında yılın ahisi seçilen Fatih Yüksel, kaftanı geçen yılın ahisi Gürbüz Tüçel'in elini öperek devraldı. Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'ndaki programda Ahilik duası okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu ve katılımcılara Ahilik pilavı ikram edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası programında yılın ahisi seçilen Fatih Yüksel, geçen yılın ahisi Gürbüz Tüçel'in elini öperek kaftanı devraldı.

Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda gerçekleştirilen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Baskın, Ahilik teşkilatının yaklaşık 8 asırlık geçmişe sahip, kaliteli üretimin yanı sıra dürüst ticareti de hedefleyen önemli bir müessese olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün fazilet, erdem, dayanışma, yardımlaşma, iş ahlakı ve dürüstlük gibi değerleri bünyesinde barındırdığını belirten Baskın, şöyle konuştu:

"Ahilik teşkilatı, kadim bir müessese olarak tezahür etmiş. Takribi olarak sekiz asırlık bir geçmişe dayanmaktadır. Ahilik teşkilatı sadece kaliteli mal üretimi değil, aynı zamanda dürüst ticaret etmeyi hedef eden çok kıymetli bir müessese. Dolayısıyla bünyesinde fazileti, erdemi, dayanışmayı, yardımlaşmayı, iş ahlakını, dürüstlüğü barındıran hakikaten çok yüce bir mefkure."

Baskın, Safranbolu'nun Osmanlı klasik mimarisini yansıtan tarihi çarşısında, Osmanlı döneminden günümüze aktarılan Ahilik geleneğinin yaşatılmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de kentin Osmanlı döneminden bugüne esnaf ve zanaatkar kültürünün en güzel yaşatıldığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Lonca teşkilatının izlerinin bugün hala çarşıda görülebildiğini dile getiren Köse, "Şehrimizin alın teriyle yükselen markası, demircimizin çekicinde, yemenicimizin tezgahında, lokumcumuzun kazanında, marangozumuzun taşında saklıdır. Her bir geleneği geleceğe taşıyan bu eller sadece üretmiyor, aynı zamanda bir kültürü, bir duruşu, bir ahlakı da üretiyor" dedi.

Konuşmaların ardından programda yılın ahisi seçilen Fatih Yüksel'e kaftanı, geçen yılın ahisi Gürbüz Tüçel tarafından giydirildi. Yüksel, kaftanı Tüçel'in elini öperek devraldı.

Etkinlikte ayrıca Ahilik duası okunurken şiirler okunup halk oyunları gösterisi sunuldu.

Katılımcılara Ahilik pilavı ve çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından program, Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın kişisel belgesel fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Programa Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu'da yılın ahisi Fatih Yüksel, kaftanı el öperek devraldı - Son Dakika

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