Safranbolu Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun Taşınma Kararına Tepki - Son Dakika
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Safranbolu Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun Taşınma Kararına Tepki

Safranbolu Sağlık Meslek Yüksekokulu\'nun Taşınma Kararına Tepki

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Karabük Üniversitesi Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun taşınma kararına karşı çıkarak, şehir dinamikleriyle istişare edilmeden alınan kararların sonuçlarının olumsuz olacağını belirtti.

19.12.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Karabük Üniversitesi Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun ilçeden taşınması ile ilgili karara tepki gösterdi.

Altuntepe yaptığı açıklamada, "Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce şehrimizde yıllardır akademik eğitim veren KBÜ Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek yüksek Okulu'nun 4 Bin 500 civarındaki öğrencisiyle birlikte KBÜ'nün 100.yılda bulunan kampüse taşınacağı kararını öğrenir öğrenmez, harekete geçerek KBÜ Rektörü Sn. Fatih Kırışık Bey ve yönetimiyle görüşemeye gittik. Öncelikle öğrencilerin okula sığmaması gibi bir durumun olmadığını, aksine önceki yıllara göre öğrenci sayısının ciddi oranda düştüğünü, bu taşınma meselesinin birkaç öğretim görevlisi tarafından sadece öğretim görevlilerinin odalarını 2 şer kişi kullanmak zorunda kaldıklarından organize edilmeye çalışıldığını öğrendik" dedi.

"Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki aynı karar tekrar gündeme geldi ve Şubat yarı tatilinde okulun taşınması kararının alındığını öğrenmiş bulunmaktayız" diyen Altuntepe, şu ifadelere yer verdi: "Yine tekrarlıyoruz. Bu kararı tek başınıza alamazsınız.Bu tarz şehri etkileyecek konularda kararları almadan önce şehrin kaymakamı, belediye başkanı, STK'ları, kısacası bu şehrin dinamikleriyle bir masa etrafında toplanarak istişare etmelisiniz. Bu şehir sizin o kadar öğrenciyi, esnafı ev sahibini mağdur etmenize müsaade etmez. Öğrencilerimiz kış ortasında yurt ev arayışı ve taşınma telaşında, esnafımız da kara kara düşünmektedir. Rektörden yeniden rica ediyoruz. Sonuçları düşünülmeden alınan bu kararı tekrar değerlendirerek, bu hatalı karardan lütfen vazgeçin. Valimizin, kaymakamımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanımız ve şehrin tüm STK temsilcilerinin de canı gönülden konuyla ilgileneceğinden hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun Taşınma Kararına Tepki - Son Dakika

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