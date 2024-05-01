Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal beraberindeki heyetle belediye başkanları Özkan Çetinkaya ve Elif Köse ile İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe 31 Mart'ta Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Özkan Çetinkaya'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Başkan Çetinkaya, nazik ziyaret ve iyi dileklerinden dolayı TSO heyetine teşekkürlerini sundu.
Ziyaret, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe'nin, Çetinkaya'ya Atatürk tablosu hediye takdimi ile son buldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri Fehmi Erdoğan, Eyüp Öztürk, Meclis Başkan Yardımcısı Rıfat Aynacı, meclis üyeleri Hasan Cemal Şahin, Emrah Tufan ve Hacı Mehmet Gençer Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Heyet Başkan Köse'ye çalışmalarında başarılar dilerken, Köse de nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Heyet daha sonra İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Ahmet Sözen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - KARABÜK
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