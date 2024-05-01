Safranbolu TSO Meclis Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Safranbolu TSO Meclis Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ünal, mesajında çalışanların birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ın toplumsal barışa katkı sağlayacağını belirtti ve ülkemizin gelişmesine emek veren çalışanların bu özel gününü kutladı.

01.05.2024 11:37
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Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlamaa mesajı yayımladı.

Başkan Ünal, mesajında "En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahibiz. Bu kültürün gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs çok büyük anlam ifade etmektedir. Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. 1 Mayıs'ın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle. Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük emek veren çalışanlarımızın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu TSO Meclis Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu TSO Meclis Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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