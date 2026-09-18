Sağanak ve fırtına uyarısı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak - Son Dakika
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Sağanak ve fırtına uyarısı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak

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Meteoroloji tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Yurdumuz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle; kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Kaynak: İHA
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