Bursa'da beklenen yağış, hayatı felç etti. İznik-Bursa yolunda aşırı yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Yol trafik kapanırken, yolcu minibüsü saatlerce mahsur kaldı. Yol kenarındaki tarlalardan gelen yağmur suları, toprak ve ağaç dallarını yola taşıdı. Olay yerine gelen İznik Belediyesi ve karayolları ekipleri anında duruma müdahale etti.

Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sağanak yağış hayatı felç etti: Anayolda çökme meydana gelirken, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

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