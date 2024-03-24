Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında, "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL