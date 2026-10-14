Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri'nin 600 yataklı hastane yatırımını değerlendirdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri'nin 600 yataklı hastane yatırımını değerlendirdi

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri\'nin 600 yataklı hastane yatırımını değerlendirdi
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette 600 yataklı Mimarsinan Devlet Hastanesi yatırımı, Kayseri Devlet Hastanesi altyapı çalışmaları ve kentin sağlık ihtiyaçları değerlendirildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek, Kayseri'deki sağlık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. İldem Bölgesi 600 Yataklı Mimarsinan Devlet Hastanesi yatırımı ile Kayseri Devlet Hastanesi altyapı iyileştirme ve yenileme çalışmalarının değerlendirildiği ziyarette Kayseri'nin güncel sağlık kapasitesi ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamalarda, "Nazik kabul ve ilgileri için Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, ilimizin sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'a şükranlarımızı sunarız" denildi.

Kaynak: İHA
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